Readers' Choice
BEST 5K/FUN RUN
Katy Trail 5K
BEST BATTING CAGES
topgolf.com
8787 Park Lane, TX, 75231
BEST BICYCLE SHOP
bikemart.com
1451 W. Campbell Rd., TX, 75080-2817
bikemart.com
9040 Garland Rd., TX, 75218
bikemart.com
8820 John Hickman Parkway, TX, 75035
BEST BOWLING LANES
bowlounge.com
167 Turtle Creek Blvd., TX, 75207
BEST DRIVING RANGE
topgolf.com
8787 Park Lane, TX, 75231
BEST GUN RANGE
dfwgun.com
1607 W. Mockingbird Lane, TX, 75235
BEST HIKING TRAILS
audubondallas.org/cedarridge.html
7171 Mountain Creek, TX, 75249
BEST SPORTING GOODS STORE
academy.com
5836 N. Tarrant Parkway, TX, 76137
BEST SPORTS BAR
therustic.com
3656 Howell St., TX, 75204
BEST SPORTS COLUMNIST
Dale Hanson, WFAA
BEST YOGA STUDIO
SunstoneFIT
BEST BAKERY
villagebakingco.com
5531 E. University Blvd., TX, 75206
BEST BARBECUE RESTAURANT
pecanlodge.com
2702 Main St., TX, 75226
BEST BEER SELECTION
thegingerman.com/uptown
2718 Boll St., TX, 75204
BEST BLOODY MARY
Anvil Pub
BEST BURGER
tedrootburgerco.com
2615 Commerce St., TX, 75226
BEST BUTCHER
jimmysfoodstore.com
4901 Bryan St., TX, 75206
BEST CHEF
Kent Rathbun
BEST CHICKEN-FRIED STEAK
normascafe.com
17721 Dallas Parkway, TX, 75287-7343
normascafe.com
1123 W. Davis St., TX, 75208
BEST CHINESE RESTAURANT
monkeykingnoodlecompany.com
2933 Main St., TX, 75226
BEST SUNDAY BRUNCH
cafebrazil.com
2815 Elm St., TX, 75226
cafebrazil.com
6420 N. Central Expressway, TX, 75206
cafebrazil.com
3851 Cedar Springs Rd., TX, 75219
BEST SUSHI RESTAURANT
thebluefishsushi.com
3519 Greenville Ave., TX, 75206
BEST TAQUERIA
taquerialaventana.com
1611 McKinney Ave., TX, 75202
BEST THAI RESTAURANT
royalthaidallas.com
5500 Greenville Ave. #608, TX, 75206
BEST VEGETARIAN OR VEGAN RESTAURANT
cosmiccafedallas.com
2912 Oak Lawn Ave., TX, 75219
BEST VIETNAMESE RESTAURANT
phoisforlovers.com
5521 Greenville Ave., No. 105, TX, 75206
BEST ARTS AND CRAFTS TEACHERS
bishopartstheatre.org
215 S. Tyler St., TX, 75208
BEST DANCE TROUPE
dallasschoolofburlesque.com
2924 Main St., TX, 75226
BEST MOVIE THEATER
drafthouse.com/dfw/richardson
100 S. Central Expressway, TX, 75080
BEST MUSEUM
perotmuseum.org
2201 N. Field St., TX, 75201
BEST MUSIC RADIO STATION
KXT 91.7 FM
BEST NEIGHBORHOOD
Deep Ellum
BEST NEWS RADIO STATION
KERA 90.1
BEST NON-MUSIC FESTIVAL
Deep Ellum Arts Festival
BEST PLACE TO SOCIALIZE WITH YOUR DOG
wrldogpark.com
8000 Mockingbird Lane, TX, 75231
BEST PLAY
dallas-comedyclub.com
3036 Elm St., TX, 75226
BEST RADIO TALK SHOW
The Kidd Kraddick Morning Show
BEST TATTOO ARTIST
Jay Joree
BEST THEATER COMPANY
pocketsandwich.com
5400 E. Mockingbird Lane, TX, 75206
BEST THEATER DIRECTOR
dallas-comedyclub.com
3036 Elm St., TX, 75226
BEST TV NEWS ANCHOR
Pete Delkus, WFAA
BEST CLUB DJ
DJ Red Eye
BEST COUNTRY BAR
billybobstexas.com
2520 Rodeo Plaza, TX, 76164
BEST DANCE CLUB
caven.com
3911 Cedar Springs Rd., TX, 75219-3519
BEST DIVE BAR
lakewoodlanding.com
5818 Live Oak St., TX, 75214
BEST GAY BAR
roundupsaloon.com
3912 Cedar Springs Rd., TX, 75219
BEST KARAOKE NIGHT
Twilite Lounge
BEST LIVE MUSIC VENUE
thefactoryindeepellum.com
2713 Canton St., TX, 75226
BEST METAL BAR
Gas Monkey Live!
BEST FESTIVAL
Deep Ellum Arts Festival
BEST ROCK BAR
Gas Monkey Live!
BEST ROOFTOP BAR
hgsplyco.com/dallas
2008 Greenville Ave., TX, 75206
BEST APARTMENT COMMUNITY
thevillagedallas.com
8310 Southwestern Blvd., TX, 75206
BEST EYEWEAR SELECTION
warbyparker.com
2008 N. Henderson Ave., TX, 75206
BEST GIFT SHOP
The Gypsy Wagon
BEST HAIR SALON
vertigo12.com
211 N. Ervay St., TX, 75201
BEST HOTEL
exclusives.lc.com/Joule-Dallas-Hotel-3321/so.htm?EM=DALLASOBS_LOGO_MARCHLTO_LC_3321_TX
1530 Main St., TX, 75201
BEST NAIL SALON
hollywoodnailsandspa.com
3517 Oak Lawn Ave., TX, 75219
BEST PET STORE
hollywoodfeed.com
3425 Knight St., TX, 75219
BEST PHOTO BOOTH
Premiere Booth
BEST SPA
thejouledallas.com
1530 Main St., TX, 75214
BEST VAPING SHOP
DFW Vapor
BEST VINTAGE CLOTHING
dollypython.com
1916 N. Haskell Ave., TX, 75204
BEST VINYL RECORD STORE
goodrecords.com
9026 Garland Rd., TX, 75206
BEST WOMEN’S CLOTHING STORE
shop.nordstrom.com
8687 N. Central Expressway, TX, 75225
BEST STEAKHOUSE
albiernats.com
4217 Oak Lawn Ave., TX, 75219
BEST SEAFOOD RESTAURANT
natesseafood.com
14951 Midway Rd., TX, 75001
BEST COFFEE SHOP
ascensiondallas.com
1621 Oak Lawn Ave., TX, 75207
BEST DINER
normascafe.com
1123 W. Davis St., TX, 75208
normascafe.com
17721 Dallas Parkway, TX, 75287-7343
BEST SANDWICH SHOP
jimmysfoodstore.com
4901 Bryan St., TX, 75206
BEST FARMERS MARKET
dallasfarmersmarket.org
1010 S. Pearl, TX, 75201
BEST FOOD TRUCK
Easy Slider
BEST FRIED CHICKEN
120 S. Main St., TX, 76028-4259
babeschicken.com
1456 Belt Line Rd., TX, 75044
BEST HOT DOG
angrydog.com
2726 Commerce St., TX, 75226
BEST HAPPY HOUR
happiesthourdallas.com
2616 Olive St., TX, 75201
BEST ICE CREAM SHOP
steelcitypops.com
2012 Greenville Ave., TX, 75206
BEST INDIAN RESTAURANT
kalachandjis.com
5430 Gurley Ave., TX, 75223
BEST ITALIAN RESTAURANT
luciadallas.com
287 N. Bishop Ave., TX, 75208
BEST KIDS RESTAURANT
magictimemachine.com
5003 Belt Line Rd., TX, 75254
BEST KOREAN RESTAURANT
bbbop.com
828 W Davis St, TX, 75208
BEST LOCAL BEER
Dallas Blonde, Deep Ellum Brewing Co.
BEST LOCAL BREWERY
deepellumbrewing.com
2823 St. Louis St., TX, 75226
BEST LOCAL COFFEE ROASTERS
ascensiondallas.com
1621 Oak Lawn Ave., TX, 75207
BEST LOCAL DISTILLER
North Texas Distillers
BEST MEDITERRANEAN RESTAURANT
cafeizmir.com
3711 Greenville Ave., TX, 75206
cafeizmir.com
211 N Ervay St, TX
BEST PATIO
katyicehouse.com
3127 Routh St., TX, 75201
BEST PIZZA
ilcanerosso.com
2612 Commerce St., TX, 75226
canerosso.com
7328 Gaston Ave., TX, 75214
BEST PLACE FOR BREAKFAST
breadwinnerscafe.com
8687 N. Central Expressway, TX, 75225
breadwinnerscafe.com
5560 W. Lovers Lane, TX, 75209
breadwinnerscafe.com
3301 McKinney Ave., TX, 75204