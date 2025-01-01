Best Of Dallas Observer® 2020 Winners

Readers' Choice

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST FARMERS MARKET

Dallas Farmers Market

dallasfarmersmarket.org
1010 S. Pearl, TX, 75201

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST LOCAL BEER

Dallas Blonde

deepellumbrewing.com
2823 St. Louis St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST FURNITURE STORE

Nebraska Furniture Mart

5600 Nebraska Furniture Mart Dive, TX, 75056

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CBD STORE

DFW CBD & Wellness

dfwcbd.com
800 E. Arapaho Road, No, 114, tx, 75081

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST VEGAN OR VEGETARIAN

Spiral Diner and Bakery

1101 N Beckley Ave, TX, 75203

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST TEX-MEX

El Fenix

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST TAQUERIA

La Ventana

taquerialaventana.com
1611 McKinney Ave., TX, 75202

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SUSHI

Deep Sushi

deepsushi.site
2624 Elm St., TX, 75226-1422

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BURGER

Rodeo Goat

rodeogoat.com
1926 Market Center Blvd., tx

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BRUNCH

Ida Claire

ida-claire.com
5001 Belt Line Rd., TX, 75254

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST NEW RESTAURANT

Fry Daddy's

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SANDWICH SHOP

Jimmy's Food Store

jimmysfoodstore.com
4901 Bryan St., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST GIFT SHOP

All Good Things Paper

336 W. Davis St., TX, 75208

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST KOREAN RESTAURANT

Seoul Garden

seoulgardenkbbq.com
2502 Royal Lane #103, TX, 75229

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST INDIAN RESTAURANT

India Palace

indiapalacedallas.com
12817 Preston Rd. #105, TX, 75230

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST HOT DOG

Angry Dog

angrydog.com
2726 Commerce St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DISTILLERY

Deep Ellum Distillery

2817 Canton St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST COCKTAILS TO-GO

Cantina Laredo

cantinalaredo.com
6025 Royal Lane, TX, 75230

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BARTENDER

Jeff Judkins, Nate's Seafood and Steakhouse

natesseafood.com
14951 Midway Rd., TX, 75001

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BARBECUE

Pecan Lodge

pecanlodge.com
2702 Main St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CHINESE RESTAURANT

Royal China

royalchinadallas.com
6025 Royal Lane, TX, 75230

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST WINGS

Will Call Bar

willcalldallas.com
2712 Main St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DOGGIE DAYCARE

City Vet

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST YOGA STUDIO

Sunstone Yoga

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST HIKING TRAIL

Cedar Ridge Preserve

audubondallas.org/cedarridge.html
7171 Mountain Creek, TX, 75249

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BIKE TRAIL

White Rock Lake

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SPORTING GOODS STORE

Academy Sports + Outdoors

academy.com
5836 N. Tarrant Parkway, TX, 76137

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CYCLE STUDIO

SoulCycle

3699 McKinney Ave #309, TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST GYM

Camp Gladiator

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BOWLING ALLEY

Bowl & Barrel

bowlandbarrel.com
8084 Park Lane, TX, 75231

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BIKE SHOP

Richardson Bike Mart

bikemart.com
1451 W. Campbell Rd., TX, 75080-2817

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST HAIR SALON

Avalon Salon and Spa

avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST WOMEN’S CLOTHING

Nordstrom NorthPark Center

8687 N. Central Expressway Suite 2000, TX, 75225

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SEAFOOD

Shell Shack

theshellshack.com
2326 N Henderson Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST EYEWEAR

Warby Parker

warbyparker.com
2008 N. Henderson Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SPA

Avalon Salon and Spa

avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST MEN’S STORE

Culwell and Son

6319 Hillcrest Ave., TX, 75205

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST VAPING SHOP

Puff n Stuff

4815 Columbia Ave., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST APARTMENT COMMUNITY

The Drakestone

1309 Main St., TX

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST VINTAGE CLOTHING

Dolly Python

dollypython.com
1916 N. Haskell Ave., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PET STORE

Pet Supplies Plus

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST VINYL RECORD STORE

Good Records

goodrecords.com
9026 Garland Rd., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST HOTEL

The Adolphus

1321 Commerce, TX, 75202

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST ROOFTOP BAR

HG SPLY CO

goo.gl/G428Eg
1621 River Run #176, TX, 76107

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST MUSIC RADIO STATION

KISS FM 106.1

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST LGBTQ+ BAR

The Grapevine

grapevinebar.com
2213 Butler, TX, 75235

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DANCE TROUPE

Bombshell Dance Project

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST TRIVIA NIGHT

Stan's Blue Note

stansbluenote.com
2908 Greenville Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST THEATER DIRECTOR

Laura Alley

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST GALLERY

Dallas Contemporary

dallascontemporary.org
161 Glass St., TX, 75207

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST TATTOO SHOP

No Kings Collective

facebook.com/No-Kings-Collective-Tx-298941077698154
1300 S. Polk St., Suite 258, TX

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DANCE CLUB

Beauty Bar

thebeautybar.com
1924 N. Henderson Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST NEIGHBORHOOD

Lakewood

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST MOVIE THEATER

Alamo Drafthouse Cinema-Cedars

1326 S. Lamar St, TX, 75215

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST COMEDY CLUB

Addison Improv Comedy Club

improvaddison.com
4980 Belt Line Rd #250, TX, 75254

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST HAPPY HOUR

The Rustic

therustic.com
3656 Howell St., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PATIO

The Rustic

therustic.com
3656 Howell St., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DIVE BAR

Hideaway on Henderson

2405 N Henderson Ave, TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST ROCK BAR

Gas Monkey Bar & Grill

gasmonkeybarngrill.com
10261 Technology Boulevard E., TX, 75220

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CLUB DJ

DJ Redeye

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SPORTS BAR

Frankie's Downtown

frankiesbar.com
1303 Main St., TX, 75202

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PLACE TO SOCIALIZE WITH YOUR DOG

Katy Trail Ice House

katyicehouse.com
3127 Routh St., TX, 75201

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST MUSEUM

Dallas Museum of Art

https://www.dma.org
1717 N. Harwood St., TX, 75201

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST TATTOO ARTIST

Wolf Slaughter

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BUTCHER

Deep Cuts Dallas

deepcutsdallas.com
7989 Belt Line Rd., TX, 75248

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PANDEMIC THEATER RESPONSE

Pocket Sandwich Theatre

pocketsandwich.com
5400 E. Mockingbird Lane, TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST SALSA

Chuy's

chuys.com
4544 McKinney Ave., TX, 75205

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST LOCAL BREWERY

Deep Ellum Brewing Co.

deepellumbrewing.com
2823 St. Louis St., TX, 75226

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST KIDS RESTAURANT

Raising Cane's Chicken Fingers

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST THAI/LAO RESTAURANT

Asian Mint

asianmint.com
11617 N. Central Expwy, Suite 135, TX, 75243

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST FRIED CHICKEN

Babe's Chicken Dinner House

120 S. Main St., TX, 76028-4259

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST ICE CREAM SHOP

Braum's Ice Cream and Burger Restaurant

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST ITALIAN RESTAURANT

Terrilli's

2815 Greenville Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST DINER

Norma's Cafe

normascafe.com
1123 W. Davis St., TX, 75208

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CURBSIDE PICKUP

Whiskey Cake

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST VIETNAMESE RESTAURANT

Pho Is For Lovers

phoisforlovers.com
5521 Greenville Ave., No. 105, TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST COCKTAIL BAR

Frankie's Downtown

frankiesbar.com
1303 Main St., TX, 75202

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CHICKEN-FRIED STEAK

Babe's Chicken Dinner House

120 S. Main St., TX, 76028-4259

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PANDEMIC SAFETY RESPONSE

HG SPLY CO

goo.gl/G428Eg
1621 River Run #176, TX, 76107

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BEER SELECTION

The Ginger Man

thegingerman.com/uptown
2718 Boll St., TX, 75204

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST PLACE FOR BREAKFAST

Cindi's NY Delicatessen Restaurant & Bakery

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST CHEF

Bartolino Cocuzza

amicisignature.com
1022 S. Broadway St., TX, 75006

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST LOCAL COFFEE ROASTER

Ascension Coffee

ascensiondallas.com
1621 Oak Lawn Ave., TX, 75207

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST BLOODY MARY

Ozona Grill & Bar

ozonagrill.com
4615 Greenville Ave., TX, 75206

Best Of Dallas Observer® 2020
Readers' Choice

BEST COFFEE SHOP

La La Land Kind Cafe

5626 Bell Ave, TX, 75206

