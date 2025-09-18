 Best Neighborhood Restaurant - Rockwall/Rowlett/Garland 2025 | Dodie's Cajun Restaurant at The Harbor (Rockwall) | Dallas City Guide for Entertainment, Shopping, Dining and More
Navigation
Support Us
Search
Best Of Dallas® 2025 Winners

Readers' Choice

Categories
Best...
Best Neighborhood Restaurant - Rockwall/Rowlett/Garland

Dodie's Cajun Restaurant at The Harbor (Rockwall)

Best Acting Studio / Classes

KD Conservatory

Best Art Festival

Deep Ellum Art Festival

  • 2900-3400 Main Stree, Dallas, 75226
Best Art Gallery

Dallas Contemporary

Courtesy of Dallas Comedy Club
Best Comedy Club

Dallas Comedy Club

Patrick Williams
Best Dance Club

It'll Do Club

  • 4322 Elm St., Dallas, 75226-1133
Best Ensemble

Arts District Chorale

Kate Russell
Best Immersive Experience

Meow Wolf

Best Indoor Music Venue

House of Blues

Best Karaoke Night

Harwood Tavern

Best Live Music Venue for Electronic and Dance

SILO Dallas

  • 1340 Manufacturing St, Dallas, 75207
Kathy Tran
Best Movie Theater

Alamo Drafthouse

  • 1326 S. Lamar St, Dallas / Fort Worth, 75215
Best Museum

Perot Museum of Nature and Science

Best Music Festival

Western Days

Kathy Tran
Best Outdoor Music Venue

TIE: Legacy Hall

Best Outdoor Music Venue

TIE: The Pavilion at Toyota Music Factory

Lauren Drewes Daniels
Best Place to Catch a DJ Set

Ruins

Best Swimming Pool

JadeWaters Resort Pool, Hilton Anatole

Andy+Hanson
In+Theatre+Three%27s+dueling+farces%2C+%3Ci%3EHouse%3C/i%3E+and+%3Ci%3EGarden%3C/i%3E%2C+Emily+Gray%2C+Kerry+Cole+%28center%29+and+J.+Brent+Alford+swap+beds+and+barbs.
Best Theatre

Theatre Three

Courtesy of Mexican Bar Company
Best All Around Restaurant

Mexican Bar Company

Lauren Drewes Daniels
Best Bagel Shop

Sclafani's New York Bagels and Sandwiches

Best Bakery

The Flour Shop (Flower Mound)

Best Barbecue Restaurant

Hard Eight BBQ

Best Bartender

Jeff Judkins, Nate's Seafood & Steakhouse

Best Beer Selection at a Restaurant/Bar

The Libertine Bar

Best Bloody Mary

Ozona Grill & Bar

Courtesy of PM Lounge
Best Bottle Service

PM Lounge

Best Breakfast Restaurant

Cindi's NY Deli & Restaurant

Best Breakfast Taco

Taqueria Taxco

Best Breastaurant

Rowdy Cowboy

Best Brunch

TIE: Mesero

Ebb and Flow
Best Brunch

TIE: Ebb & Flow

Best Bubble Tea Shop

Exotic Blendz Bubble Tea

Nick Reynolds
Holy Guacamole
Best Burger

Shady's Burgers & Brewhaha

  • 9661 Audelia Rd., Dallas, 75238
Best Butcher

Deep Cuts

  • deepcutsdallas.com" target="_blank">deepcutsdallas.com">deepcutsdallas.com
  • 7989 Belt Line Road, Suite 146, Dallas,
Amanda Albee
Best Chicken Sandwich

Mike's Chicken

Best Chicken-Fried Steak

Original Market Diner

Best Chinese Restaurant

MiYa Chinese

Best Cocktail Bar

TIE: Scarlet Lounge & Kitchen

Lauren Drewes Daniels
House-made pho
Best Cocktail Bar

TIE: ATLAS Bishop Arts

Best Comfort Food

Chubby's Restaurant

Caity Colvard
Best Country Bar

Billy Bob's

Courtesy Cheesecake Royale
Best Dessert

Cheesecake Royale

Best Diner

Norma's Cafe

Lauren Drewes Daniels
Best Dive Bar

Ivy Tavern

Best Doughnut

Voodoo Doughnut

Best Fine Dining Restaurant

SĒR Steak + Spirits

Best Food Festival

Greek Food Festival

Best Food Truck

Tacos, Bites & Beats Food Truck & Catering

St. Pete's
Best French Fries

St. Pete's Dancing Marlin

Best Fried Chicken

Gus's World Famous Fried Chicken

Lauren Drewes Daniels
Best Gay Bar

Round-Up Saloon

Best Gentlemen's Club

Bucks Cabaret

Best Happy Hour

Texas Live!

  • 1650 E Randol Mill Rd, Arlington, 76011
Lauren Drewes Daniels
Best Hot Dog

Cowtown Dogs

Anisha Holla
an ube cookie with ice cream
Best Ice Cream, Gelato, or Frozen Treat

Churn and Bake

Best Indian Restaurant

India Palace

Best Italian Restaurant

Terilli's

Best Korean Restaurant

No.1 Plus Chicken

Alison McLean
Best Late Night Restaurant

Boxcar

Best Local Beer

Go Time, 3 Nations Brewing

Best Local Brewery

Bankhead Brewpub

Lauren Drewes Daniels
Best Local Coffee Shop

Arwa Yemeni Coffee

Best Local Distillery

Lockwood Distilling Company

Best Local Seltzer

Mystic Seltzer, 3 Nations Brewing

Lauren Drewes Daniels
The bar at Chet's
Best Mac & Cheese

Chet's Dallas

Lauren Drewes Daniels
Best Margarita

E Bar Tex-Mex

Best Mediterranean Restaurant

Ziziki's

Best Mexican Restaurant

Javier's Gourmet Mexicano

Hattie B's
Best Nashville Hot Chicken

Hattie B's Hot Chicken

Best Neighborhood Restaurant - Addison/Famers Branch

Nate's Seafood & Steakhouse

Best Neighborhood Restaurant - Dallas

McRae's American Bistro & Cocktails

Best Neighborhood Restaurant - Denton/Lewisville/Flower Mound

Sip & Savor

Best Neighborhood Restaurant - Frisco/The Colony

The Rackhouse

Best Neighborhood Restaurant - Plano

Kostas Greek Cafe

Lauren Drewes Daniels
Best Neighborhood Restaurant - Richardson

The Fifth

Best New Restaurant - All DFW

Bucket & Rope

Best Pancakes

Chubby's Restaurant

Best Patio

Ozona Grill & Bar

Joy Zhang
Best Pho

Pho is for Lovers

Best Pizza Restaurant

Eno's Pizza Tavern

Kathy Tran
Best Ramen

Wabi House

Best Rock Bar

Trees

Best Rooftop Bar

Terilli's

Best Salsa

Ojeda's

Best Sandwich

Cindi's NY Deli & Restaurant

Best Seafood Restaurant

Nate's Seafood & Steakhouse

Best Sports Bar

Stan's Blue Note

Best Steakhouse

The Liam's Steakhouse

Best Sushi

Deep Sushi

Chris Wolfgang
Best Taphouse

Community Beer Co.

Taqueria el Arquito
Best Taqueria

Taqueria el Arquito

Best Tex-Mex Restaurant

RJ Mexican Cuisine

Best Thai Restaurant

Thai Thai Restaurant

Best Vegetarian or Vegan Restaurant

HG Sply Co

Lauren Drewes Daniels
Best Vietnamese Restaurant

Cris and John

Bill Katz
Best Wings

Frankie's Downtown

Best Academic or Tutoring Service

Dallas Data Science Academy

Best Apartment Community

The Village

Best Apartment Locator

Franklin Finders - DFW Apartment Locators

Best Auto Body Shop

After The Storm AutoworX

Best Bail Bondsman

A-EZ Out Bail Bonds

Best Barbershop

Scissors & Scotch

Best Brow Studio

Body 2.0 Beauty Bar

Best Cannabis Dispensary

Texas Original

Best Card or Game Store

Common Ground Games

  • 1328 Inwood Rd., Dallas, 75247
Best Carpet Cleaner

Steam Master Cleaning and Restoration

Best CBD Shop

The Green Room Hemp Dispensary

Best Charter School

Basis Ed Texas - Benbrook

Best Chiropractor

Physis Chiropractic

Best College or University

West Coast University-Texas

Best Consignment Store

Clotheshorse Anonymous

Best Corporate Law Firm

Calhoun, Bhella & Sechrest

Best Coworking Office Space

Venture X Dallas - Braniff Centre

Best Criminal Attorney or Firm

J. Michael Price II

Best Dentist

Smiles by Morel

Best Doggy Daycare

Underdog Kennels

Best DWI Attorney or Firm

Varghese Summersett

Best Energy Provider

Reliant Energy

Best Family Law Attorney or Firm

Webb Family Law

Best Flooring Installer

Floor Coverings International

Best Furniture Store

Lula B's

Best Garden Center

TIE: Ruibal's Plants of Texas

Danny Fulgencio
Best Garden Center

TIE: North Haven Gardens

Best General Contractor for a Home Remodel

Expo Home Improvement

Best Gift Shop

Texas Life Outfitters

Best Hair Salon

Johnny Rodriguez The Salon

Best Hair Salon for Hair Color

Osgood O'neill Salon

Best Hair Stylist

Michelle Key Bowden, Avalon Salons and Spa

Best Home Builder

Hawkins-Welwood Homes

Best Hotel

Aloft Dallas Downtown

Best HVAC Company

Texas AirZone

Best Immigration Attorney

Flores Harbour Law

Best Insurance Agent or Agency

Healthedly Insurance Services

Best Lash Studio

DALLASH

Best Liquor Store

Flamingo Liquor

Best Med Spa

Reflections Med Spa

Best Men's Clothing Store

STAG Provisions for Men

Best Multi-Location Dentist

MINT Dentistry

Best Networking Group

BNI

Best Novelty Store

New Fine Arts

  • 1720 W. Mockingbird Lane, Dallas, 75235
Credit Uncle Dan's Pawn Shop
Best Pawn Shop

Uncle Dan's Pawn Shop

Best Personal Injury Attorney

Ty Stimpson

Courtesy of SafeHaven Pest Control
Best Pest Control Company

SafeHaven Pest Control

Best Pet Store

Pet Wants (Plano)

Best Piercing Studio

Vixen Body Art

Best Place to Buy Windows & Doors

Pella Windows and Doors of DFW

Best Place to Get A Massage

The NOW Massage

Best Restoration Company

SERVPRO of Park Cities

Best Roofer

We Roof Dallas

Best Smart Home Security

Vivint

Best Smoke Shop

The Glass House

Best Solar Company

Green Mountain Energy

Best Spa

Avalon Salons and Spa

Best Staffing Agency

Volt Workforce Solutions

Best Tattoo Artist

Oliver Peck - Elm Street Tattoo

Best Tattoo Studio

Franklins Tattoo and Supply

Best Trade School

Dallas Blends Barber Academy

Best Trust & Estate Attorney or Firm

Michael Livens

Best Urgent Care

CityDoc Urgent Care

Best Vape Shop

365 Smoke & Vape

Best Vintage Clothing

Dolly Python

Best Vinyl Record Store

Josey Records

Best Wax Studio

European Wax Center

Best Women's Clothing Store

Tootsie's

Best Adventure Park

Slick City

Best Bike Shop

Bike Mart

Best Bowling Alley

Bowlski's

Best Climbing Gym

Canyons Rock Climbing

Best Cryotherapy

Cryo1one

Best Dallas Sports Team

Dallas Stars

Best Family Attraction/Activity

The Cove at the Lakefront

Best Gym

Evolve

Courtesy IV Nutrition
Best IV Therapy

IV Nutrition (Dallas)

Best Kickboxing

Jupiter Kickboxing

Best Pilates Studio

Oak Cliff Pilates

Best Place to Eat and Play

Cidercade

Best Place to Play Pickleball

TIE: The Sandy Pickle

Best Place to Play Pickleball

TIE: At Fault

Best Place to Play Sand Volleyball

The Sandy Pickle

Best Poker Club

Texas Card House (Dallas & Las Colinas)

Best Recreational Sports League for Adults

City Futsal

Best Spin/Cycle Studio

iiCE Fitness

Best Sporting Goods Store

Dick's Sporting Goods

Best Trendy Workout Studio

TruFusion Dallas

Best Water Park

Epic Waters Indoor Waterpark

Best Yoga Studio

PURE Yoga Dallas

Browse By Section
Use of this website constitutes acceptance of our terms of use, our cookies policy, and our privacy policy. View our accessibility policy and AI policy. The Dallas Observer may earn a portion of sales from products & services purchased through links on our site from our affiliate partners. ©2025 Dallas Observer, LP. All rights reserved.
Do Not Sell or Share My Information
Powered By Foundation