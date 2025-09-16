Cardi B's Little Miss Drama Arena Tour Is Coming to Dallas in March

The tour marks her first full headline arena run and the most extensive tour of her career to date. The rapper is supporting her second studio release, Am I The Drama? which comes out on Sept. 19. It's available to presave here. She will be playing iconic spots like the Kia Forum in Los Angeles and Madison Square Garden, in her hometown of NYC, as the main attraction for the first time since she started dropping mix tapes a decade ago.
Here are the ticket options:
The general on-sale starts at 10 a.m. Thursday, Sept. 25.
The Cardi B Artist Presale starts at 10 a.m. on Tuesday, Sept. 23. To participate, you must sign up by midnight Central time on Sept. 21.
The Citi presale starts at 7 a.m. Sept. 22 and allows Citi cardmembers to access tickets until Sept. 23.
The Verizon presale offers customers an exclusive presale opportunity from 7 a.m. Sept. 22 to Sept. 23.
Here is the complete list of tour dates for Cardi B's Little Miss Drama Arena Tour:
- February 11, Palm Desert, California, Acrisure Arena
- February 13, Las Vegas, Nevada, T-Mobile Arena
- February 15, Los Angeles, California, Kia Forum
- February 19, Portland, Oregon, Moda Center
- February 21, Vancouver, BC, Rogers Arena
- February 22, Seattle, Washington, Climate Pledge Arena
- February 25, Sacramento, California, Golden 1 Center
- February 27, San Francisco, California, Chase Center
- March 1, Phoenix, AZ, PHX Arena
- March 4, Houston, Texas, Toyota Center
- March 6, Austin, Texas, Moody Center
- March 7, Dallas, Texas, American Airlines Center
- March 9, Denver, Colorado, Ball Arena
- March 12, Minneapolis, Minnesota, Target Center
- March 14, Indianapolis, Indiana, Gainbridge Fieldhouse
- March 15, Detroit, Michigan, Little Caesars Arena
- March 17, Kansas City, Missouri, T-Mobile Center
- March 19, Cincinnati, Ohio, Heritage Bank Center
- March 21, Chicago, Illinois, United Center
- March 25, New York, New York, Madison Square Garden
- March 28, Newark, New Jersey, Prudential Center
- March 3, Toronto, Ontario, Scotiabank Arena
- April 2, Boston, Massachusetts, TD Garden
- April 3, Hartford, CT, Peoples Bank Arena
- April 4, Baltimore, Maryland, CFG Bank Arena
- April 7, Philadelphia, Pennsylvania, Xfinity Mobile Arena
- April 8, Washington, DC, Capital One Arena
- April 11, Raleigh, North Carolina, Lenovo Center
- April 12, Charlotte, North Carolina, Spectrum Center
- April 14, Sunday, Sunrise, Florida, Amerant Bank Arena
- April 17, Atlanta, Georgia, State Farm Arena