Best Of Dallas Observer® 2019
Best Barbecue Restaurant

Pecan Lodge

pecanlodge.com
2702 Main St., TX, 75226

Best Yoga Studio

Sunstone FIT

sunstonefit.com
1920 Skillman St., TX, 75206

Best 5k/Fun Run

Five on the Fourth

Best Gym

Private Workout Dallas

privateworkout.com
5400 E. Mockingbird Lane, TX, 75206-8904

Best Cycle Studio

SoulCycle

3699 McKinney Ave., No. 309, TX

Best CBD Shop

CBD American Shaman

5213 W. Lovers Lane, TX


3801 George Bush Turnpike, TX, 75075

Best Wine/Liquor Shop

Spec's Wine, Spirits & Finer Foods

9500 N. Central Expressway, TX, 75231

Best Record Store

Good Records

goodrecords.com
9026 Garland Rd., TX, 75206

Best Bicycle Shop

Richardson Bike Mart

bikemart.com
1451 W. Campbell Rd., TX, 75080-2817

Best Barbershop

Floyd's 99 Barbershop

5706 E. Mockingbird, TX, 75206

Best Doggie Daycare

Pappy's Pet Lodge

4380 Mapleshade Lane, TX, 75075

pappyspetlodge.com
401 W. President George Bush Highway, Suite 116, TX, 75080

Best Hotel

Omni Dallas

Cast Iron Restaurant, TX, 76102

Best Vintage Clothing

Dolly Python

dollypython.com
1916 N. Haskell Ave., TX, 75204

Best Women’s Clothing Store

Rich Hippie

Best Vaping Shop

Puff n Stuff

4815 Columbia Ave., TX, 75226

Best Pet Store

Pet Supplies Plus

petsuppliesplus.com
1704 Greenville Ave., tx

Best Nail Salon

Nailed Nail Bar

Best Men’s Clothing Store

Norsdstrom

8687 N. Central Expressway Suite 2000, TX, 75225

Best Spa

Avalon Salons and Spa

avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., TX, 75204

Best Hair Salon

Avalon Salons and Spa

avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., TX, 75204

Best Gift Shop

All Good Things

allgoodthingspaper.com
336 W. Davis St., TX, 75208

Best Eyewear Selection

Warby Parker

warbyparker.com
2008 N. Henderson Ave., TX, 75206

Best Furniture Store

Nebraska Furniture Mart

5600 Nebraska Furniture Mart Dive, TX, 75056

Best Apartment Community

The Village Dallas

Best Theater Company

Pocket Sandwich Theater

pocketsandwich.com
5400 E. Mockingbird Lane, TX, 75206

Best Sports Bar

The Londoner

Best Rock Bar

Gas Monkey Live!

10110 Technology Boulevard East, TX, 75220

Best Karaoke Night

The Nines

Best Gay Bar

The Round-Up Saloon and Dance Hall

roundupsaloon.com
3912 Cedar Springs Rd., TX, 75219

Best Dive Bar

Lee Harvey's

leeharveys.com
1807 Gould St., TX, 75215

Best Comedy Club

The Improv

improvaddison.com
4980 Belt Line Rd #250, TX, 75254

Best Club DJ

DJ Red Eye

Best Place to Socialize With Your Dog

MUTTS Canine Cantina

muttscantina.com
2889 Cityplace West Blvd., TX, 75204

Best Bookstore

Half Price Books

5803 E NW Highway, TX, 75231

Best Theater Director

Matthew Posey

ochrehousetheater.com
825 Exposition Ave., TX, 75226-1743

Best Trivia Night

The Londoner

Best Bakery

Sara's Market & Bakery

Best Tattoo Artist

Danny Elliott

Best Neighborhood

Deep Ellum

Best Music Radio Station

97.1 The Eagle

Best Movie Theater

Alamo Drafthouse Cinema

1326 S. Lamar St, TX, 75215

Best Dance Troupe

FemPyre Fire Art

Best Museum

Perot Museum of Nature and Science

perotmuseum.org
2201 N. Field St., TX, 75201

Best Art Gallery

Dallas Museum of Art

https://www.dma.org
1717 N. Harwood St., TX, 75201

Best Sporting Goods Store

REI

Best Hiking Trails

Cedar Ridge Nature Preserve

7171 Mountain Creek Parkway, TX, 75249

Best Bowling Alley

Bowlounge

bowlounge.com
167 Turtle Creek Blvd., TX, 75207

Best Bike Trails

White Rock Lake Trail

Best Dance Club

Lizard Lounge

thelizardlounge.com
2424 Swiss Ave., TX, 75204

Best Kids Restaurant

The Magic Time Machine

5003 Belt Line Road, Addison, 972-980-1903,

magictimemachine.com


5003 Belt Line Rd., TX, 75254

Best Chicken-Fried Steak

Ozona Grill and Bar

ozonagrill.com
4615 Greenville Ave., TX, 75206

Best Butcher

Jimmy's Food Store

jimmysfoodstore.com
4901 Bryan St., TX, 75206

Best Local Coffee Roasters

White Rock Coffee

wrcoffee.com
10105 E. NW Highway, TX, 75238

Best Coffee Shop

Luckys Cafe

luckysdallas.com
3531 Oak Lawn Ave., TX, 75219

Best Burger

Jake's Old Fashioned Hamburgers

Best Place for Breakfast

Cindi's NY Deli & Restaurant

Best Music Festival

Wildflower! Arts and Music Festival

Best Live Music Venue

The Bomb Factory

thefactoryindeepellum.com
2713 Canton St., TX, 75226

Best Country Bar

Billy Bob's

billybobstexas.com
2520 Rodeo Plaza, TX, 76164

Best Rooftop Bar

Terilli's

2815 Greenville Ave., TX, 75206

Best Happy Hour

Cafe Gecko

cafegeckorichardson.com
1381 W. Campbell Rd., TX

Best Festival

Deep Ellum Arts Festival

Best Fried Chicken

Babe's Chicken Dinner House

babeschicken.com
1456 Belt Line Rd., TX, 75044

Best Ice Cream Shop

Hypnotic Emporium Ice Cream & Candy Shop

109 S. Main St., TX, 76063

Best Brunch

Armoury D.E.

armouryde.com
2714 Elm St., TX, 75226

Best Bloody Mary

Ozona Grill and Bar

ozonagrill.com
4615 Greenville Ave., TX, 75206

Best Chef

Zach Townsend

Best Bartender

Jeff Judkins, Nate's Seafood and Steakhouse

natesseafood.com
14951 Midway Rd., TX, 75001

Best Beer Selection

Free Play Arcade

1730 E. Beltline Rd., TX, 75081

Best Pizza

Cane Rosso

2612 Commerce St., TX, 75226

Best Salsa

El Fenix

Best New Restaurant

Dibs on Victory

Best Mediterranean Restaurant

Terra Mediterranean

2405 Dallas Parkway, TX, 75093

Best Local Distiller

Western Son Distillery

Best Tex-Mex

Mattito's

mattitos.com
3102 Oak Lawn Ave., TX, 75219

Best Wings

Pluckers Wing Bar

pluckers.net
5500 Greenville Ave. #406, TX, 75205

Best Vegetarian or Vegan Restaurant

Spiral Diner & Bakery

spiraldiner.com
1101 N. Beckley Ave., TX, 75203

Best Taqueria

(Tie) El Patron Tacos y Tortas and Velvet Taco

Best Sushi

Deep Sushi

deepsushi.site
2624 Elm St., TX, 75226-1422

Best Sandwich Shop

Jimmy's Food Store

jimmysfoodstore.com
4901 Bryan St., TX, 75206

Best Thai/Lao Restaurant

Asian Mint

asianmint.com
11617 N. Central Expwy, Suite 135, TX, 75243

Best Vietnamese Restaurant

DaLat Vietnamese Restaurant and Bar

dalatdallas.com
2537 N. Fitzhugh Ave., TX, 75204

Best Patio

Truck Yard

truckyarddallas.com
5624 Sears St., TX, 75206

Best Seafood

Shell Shack

theshellshack.com
2326 N Henderson Ave., TX, 75206

Best Chocolatier

Dude, Sweet Chocolate

dudesweetchocolate.com
336 W. Eighth St., TX, 75208

Best Local Brewery

Community Beer Co.

Best Local Beer

Dallas Blonde, Deep Ellum Brewing Co.

Best Italian Restaurant

Terilli's

2815 Greenville Ave., TX, 75206

Best Indian Restaurant

India Palace

indiapalacedallas.com
12817 Preston Rd. #105, TX, 75230

Best Farmers Market

Dallas Farmers Market

1010 S. Pearl Expressway, TX, 75201

Best Hot Dog

Angry Dog

angrydog.com
2726 Commerce St., TX, 75226

Best Korean Restaurant

Dan Sung Sa

Best Chinese Restaurant

Royal China

royalchinadallas.com
6025 Royal Lane, TX, 75230

Best Cocktail Bar

Armoury D.E.

armouryde.com
2714 Elm St., TX, 75226

Best Diner

Norma's Cafe

