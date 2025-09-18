Best Hair Salon for Hair Color

facebook
Acting Studio / Classes
Art Festival
Art Gallery
Comedy Club
Dance Club
Ensemble
Immersive Experience
Indoor Music Venue
Karaoke Night
Live Music Venue for Electronic and Dance
Movie Theater
Museum
Music Festival
Outdoor Music Venue
Outdoor Music Venue
Place to Catch a DJ Set
Swimming Pool
Theatre
All Around Restaurant
Bagel Shop
Bakery
Barbecue Restaurant
Bartender
Beer Selection at a Restaurant/Bar
Bloody Mary
Bottle Service
Breakfast Restaurant
Breakfast Taco
Breastaurant
Brunch
Brunch
Bubble Tea Shop
Burger
Butcher
Chicken Sandwich
Chicken-Fried Steak
Chinese Restaurant
Cocktail Bar
Cocktail Bar
Comfort Food
Country Bar
Dessert
Diner
Dive Bar
Doughnut
Fine Dining Restaurant
Food Festival
Food Truck
French Fries
Fried Chicken
Gay Bar
Gentlemen's Club
Happy Hour
Hot Dog
Ice Cream, Gelato, or Frozen Treat
Indian Restaurant
Italian Restaurant
Korean Restaurant
Late Night Restaurant
Local Beer
Local Brewery
Local Coffee Shop
Local Distillery
Local Seltzer
Mac & Cheese
Margarita
Mediterranean Restaurant
Mexican Restaurant
Nashville Hot Chicken
Neighborhood Restaurant - Addison/Famers Branch
Neighborhood Restaurant - Dallas
Neighborhood Restaurant - Denton/Lewisville/Flower Mound
Neighborhood Restaurant - Frisco/The Colony
Neighborhood Restaurant - Plano
Neighborhood Restaurant - Richardson
Neighborhood Restaurant - Rockwall/Rowlett/Garland
New Restaurant - All DFW
Pancakes
Patio
Pho
Pizza Restaurant
Ramen
Rock Bar
Rooftop Bar
Salsa
Sandwich
Seafood Restaurant
Sports Bar
Steakhouse
Sushi
Taphouse
Taqueria
Tex-Mex Restaurant
Thai Restaurant
Vegetarian or Vegan Restaurant
Vietnamese Restaurant
Wings
Academic or Tutoring Service
Apartment Community
Apartment Locator
Auto Body Shop
Bail Bondsman
Barbershop
Brow Studio
Cannabis Dispensary
Card or Game Store
Carpet Cleaner
CBD Shop
Charter School
Chiropractor
College or University
Consignment Store
Corporate Law Firm
Coworking Office Space
Criminal Attorney or Firm
Dentist
Doggy Daycare
DWI Attorney or Firm
Energy Provider
Family Law Attorney or Firm
Flooring Installer
Furniture Store
Garden Center
Garden Center
General Contractor for a Home Remodel
Gift Shop
Hair Salon
Hair Salon for Hair Color
Hair Stylist
Home Builder
Hotel
HVAC Company
Immigration Attorney
Insurance Agent or Agency
Lash Studio
Liquor Store
Med Spa
Men's Clothing Store
Multi-Location Dentist
Networking Group
Novelty Store
Pawn Shop
Personal Injury Attorney
Pest Control Company
Pet Store
Piercing Studio
Place to Buy Windows & Doors
Place to Get A Massage
Restoration Company
Roofer
Smart Home Security
Smoke Shop
Solar Company
Spa
Staffing Agency
Tattoo Artist
Tattoo Studio
Trade School
Trust & Estate Attorney or Firm
Urgent Care
Vape Shop
Vintage Clothing
Vinyl Record Store
Wax Studio
Women's Clothing Store
Adventure Park
Bike Shop
Bowling Alley
Climbing Gym
Cryotherapy
Dallas Sports Team
Family Attraction/Activity
Gym
IV Therapy
Kickboxing
Pilates Studio
Place to Eat and Play
Place to Play Pickleball
Place to Play Pickleball
Place to Play Sand Volleyball
Poker Club
Recreational Sports League for Adults
Spin/Cycle Studio
Sporting Goods Store
Trendy Workout Studio
Water Park
Yoga Studio
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Hair Salon for Hair Color
Osgood O'neill Salon
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Acting Studio / Classes
KD Conservatory
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Art Festival
Deep Ellum Art Festival
2900-3400 Main Stree, Dallas, 75226
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Art Gallery
Dallas Contemporary
www.dallascontemporary.org
161 Glass St., Dallas, 75207
Courtesy of Dallas Comedy Club
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Comedy Club
Dallas Comedy Club
dallas-comedyclub.com
3036 Elm St., Dallas, 75226
Patrick Williams
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Dance Club
It'll Do Club
4322 Elm St., Dallas, 75226-1133
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Ensemble
Arts District Chorale
Kate Russell
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Immersive Experience
Meow Wolf
meowwolf.com/visit/grapevine
3000 Grapevine Mills Parkway, No. 253, Grapevine,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Indoor Music Venue
House of Blues
www.houseofblues.com/venues/clubvenues/dallas
2200 N. Lamar St., Dallas, 75202
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Karaoke Night
Harwood Tavern
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Live Music Venue for Electronic and Dance
SILO Dallas
1340 Manufacturing St, Dallas, 75207
Kathy Tran
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Movie Theater
Alamo Drafthouse
1326 S. Lamar St, Dallas / Fort Worth, 75215
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Museum
Perot Museum of Nature and Science
www.perotmuseum.org
2201 N. Field St., Dallas, 75201
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Music Festival
Western Days
Kathy Tran
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Outdoor Music Venue
TIE: Legacy Hall
legacyfoodhall.com
7800 Windrose Ave., Plano, 75024
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Outdoor Music Venue
TIE: The Pavilion at Toyota Music Factory
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Catch a DJ Set
Ruins
ruinsdeepellum.com
2653 Commerce St., Dallas, 75226
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Swimming Pool
JadeWaters Resort Pool, Hilton Anatole
www1.hilton.com/en_US/hi/index.do
2201 Stemmons Freeway, Dallas, 75207
Andy+Hanson
In+Theatre+Three%27s+dueling+farces%2C+%3Ci%3EHouse%3C/i%3E+and+%3Ci%3EGarden%3C/i%3E%2C+Emily+Gray%2C+Kerry+Cole+%28center%29+and+J.+Brent+Alford+swap+beds+and+barbs.
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Theatre
Theatre Three
www.theatre3dallas.com
2800 Routh St., Dallas, 75201
Courtesy of Mexican Bar Company
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best All Around Restaurant
Mexican Bar Company
www.mexbars.com
6121 W. Park Blvd., Plano, 75093
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bagel Shop
Sclafani's New York Bagels and Sandwiches
www.snybagels.com
6135 Luther Lane, Dalals, 75225
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bakery
The Flour Shop (Flower Mound)
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Barbecue Restaurant
Hard Eight BBQ
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bartender
Jeff Judkins, Nate's Seafood & Steakhouse
www.natesseafood.com
14951 Midway Rd., Addison, 75001
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Beer Selection at a Restaurant/Bar
The Libertine Bar
www.libertinebar.com
2101 Greenville Ave., Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bloody Mary
Ozona Grill & Bar
www.ozonagrill.com
4615 Greenville Ave., Dallas, 75206
Courtesy of PM Lounge
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bottle Service
PM Lounge
www.pm-lounge.com
2918 N. Henderson Ave., Dallas, 75201
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Breakfast Restaurant
Cindi's NY Deli & Restaurant
www.cindisnydeli.com
11111 N. Central Expressway, Dallas, 75243
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Breakfast Taco
Taqueria Taxco
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Breastaurant
Rowdy Cowboy
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Brunch
TIE: Mesero
Ebb and Flow
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Brunch
TIE: Ebb & Flow
ebbandflowtx.com
2561 Commerce St., #100, Dallas, 75226
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bubble Tea Shop
Exotic Blendz Bubble Tea
Nick Reynolds
Holy Guacamole
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Burger
Shady's Burgers & Brewhaha
9661 Audelia Rd., Dallas, 75238
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Butcher
Deep Cuts
deepcutsdallas.com
" target="_blank">deepcutsdallas.com">deepcutsdallas.com
7989 Belt Line Road, Suite 146, Dallas,
Amanda Albee
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Chicken Sandwich
Mike's Chicken
www.mikeschicken.co
4234 Maple Ave., No. 2403, Dallas, 214-443-7822
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Chicken-Fried Steak
Original Market Diner
www.originalmarketdiner.com
4434 Harry Hines Blvd., Dallas, 75219
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Chinese Restaurant
MiYa Chinese
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Cocktail Bar
TIE: Scarlet Lounge & Kitchen
Lauren Drewes Daniels
House-made pho
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Cocktail Bar
TIE: ATLAS Bishop Arts
atlasbishoparts.com
408 N. Bishop Ave., Dallas, 75208
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Comfort Food
Chubby's Restaurant
Caity Colvard
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Country Bar
Billy Bob's
www.billybobstexas.com
2520 Rodeo Plaza, Fort Worth, 76164
Courtesy Cheesecake Royale
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Dessert
Cheesecake Royale
www.cheesecakeroyale.com
9018 Garland Rd., Dallas, 75218
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Diner
Norma's Cafe
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Dive Bar
Ivy Tavern
www.theivytavern.com
5334 Lemmon Ave., Dallas / Fort Worth, 75209
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Doughnut
Voodoo Doughnut
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Fine Dining Restaurant
SĒR Steak + Spirits
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Food Festival
Greek Food Festival
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Food Truck
Tacos, Bites & Beats Food Truck & Catering
St. Pete's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best French Fries
St. Pete's Dancing Marlin
stpetesdancingmarlin.com
2730 Commerce St., Dallas, 75226
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Fried Chicken
Gus's World Famous Fried Chicken
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Gay Bar
Round-Up Saloon
www.roundupsaloon.com
3912 Cedar Springs Rd., Dallas, 75219
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Gentlemen's Club
Bucks Cabaret
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Happy Hour
Texas Live!
1650 E Randol Mill Rd, Arlington, 76011
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Hot Dog
Cowtown Dogs
www.cowtowndogs.com
234 S. Riverfront Blvd, Dallas, 75207
Anisha Holla
an ube cookie with ice cream
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Ice Cream, Gelato, or Frozen Treat
Churn and Bake
churnandbake.com
2707 W.15th St., Plano, 75075
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Indian Restaurant
India Palace
www.indiapalacedallas.com
12817 Preston Rd. #105, Dallas, 75230
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Italian Restaurant
Terilli's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Korean Restaurant
No.1 Plus Chicken
Alison McLean
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Late Night Restaurant
Boxcar
www.boxcardallas.com
4509 Greenville Ave., Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Local Beer
Go Time, 3 Nations Brewing
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Local Brewery
Bankhead Brewpub
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Local Coffee Shop
Arwa Yemeni Coffee
arwayemenicoffee.com
888 S. Greenville Ave., Richardson, 75081
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Local Distillery
Lockwood Distilling Company
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Local Seltzer
Mystic Seltzer, 3 Nations Brewing
Lauren Drewes Daniels
The bar at Chet's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Mac & Cheese
Chet's Dallas
www.chetsdallas.com
208 N. Market St., Dallas, 75202
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Margarita
E Bar Tex-Mex
www.ebartexmex.com
1901 N Haskell Ave #12, Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Mediterranean Restaurant
Ziziki's
www.zizikis.com
11661 Preston Rd. #309, Dallas, 75230
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Mexican Restaurant
Javier's Gourmet Mexicano
www.javiers.net
4912 Cole Ave., Dallas, 75205
Hattie B's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Nashville Hot Chicken
Hattie B's Hot Chicken
hattieb.com
3827 Lemmon Ave., Dallas, 75219
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Addison/Famers Branch
Nate's Seafood & Steakhouse
www.natesseafood.com
14951 Midway Rd., Addison, 75001
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Dallas
McRae's American Bistro & Cocktails
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Denton/Lewisville/Flower Mound
Sip & Savor
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Frisco/The Colony
The Rackhouse
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Plano
Kostas Greek Cafe
www.kostascafe.com
1050 W. Park Blvd., Plano, 75075-2648
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Richardson
The Fifth
www.thefifthtx.com
2701 Custer Parkway, Ste 700, Richardson, 75080
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Neighborhood Restaurant - Rockwall/Rowlett/Garland
Dodie's Cajun Restaurant at The Harbor (Rockwall)
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best New Restaurant - All DFW
Bucket & Rope
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pancakes
Chubby's Restaurant
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Patio
Ozona Grill & Bar
www.ozonagrill.com
4615 Greenville Ave., Dallas, 75206
Joy Zhang
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pho
Pho is for Lovers
phoisforlovers.com
5521 Greenville Ave., No. 105, Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pizza Restaurant
Eno's Pizza Tavern
www.enospizza.com
407 N. Bishop Ave., Dallas, 75208
Kathy Tran
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Ramen
Wabi House
m.facebook.com/WabiHouseDallas
1802 Greenville Ave., Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Rock Bar
Trees
www.treesdallas.com
2709 Elm St., Dallas, 75226-1425
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Rooftop Bar
Terilli's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Salsa
Ojeda's
www.ojedasdallas.com
4617 Maple Ave., Dallas, 75219-1002
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Sandwich
Cindi's NY Deli & Restaurant
www.cindisnydeli.com
11111 N. Central Expressway, Dallas, 75243
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Seafood Restaurant
Nate's Seafood & Steakhouse
www.natesseafood.com
14951 Midway Rd., Addison, 75001
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Sports Bar
Stan's Blue Note
www.stansbluenote.com
2908 Greenville Ave., Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Steakhouse
The Liam's Steakhouse
www.theliamssteakhouse.com
1713 N Market St, Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Sushi
Deep Sushi
deepsushi.site
2624 Elm St., Dallas, 75226-1422
Chris Wolfgang
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Taphouse
Community Beer Co.
www.communitybeer.com
3110 Commonwealth Dr., Dallas, 75247
Taqueria el Arquito
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Taqueria
Taqueria el Arquito
www.taqueriaelarquito.com
1909 S Cesar Chavez Blvd, Dallas, 75215
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Tex-Mex Restaurant
RJ Mexican Cuisine
www.rjmexicancuisine.com
1701 N. Market St., Dallas, 75202
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Thai Restaurant
Thai Thai Restaurant
thaithaidallastx.com/20077
1731 Greenville Ave., Dallas, 75206
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Vegetarian or Vegan Restaurant
HG Sply Co
www.hgsplyco.com/dallas
2008 Greenville Ave., Dallas, 75206
Lauren Drewes Daniels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Vietnamese Restaurant
Cris and John
www.crisandjohn.com
5555 Preston Oaks Rd., Dallas, 75254
Bill Katz
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Wings
Frankie's Downtown
www.frankiesbar.com
1303 Main St., Dallas, 75202
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Academic or Tutoring Service
Dallas Data Science Academy
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Apartment Community
The Village
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Apartment Locator
Franklin Finders - DFW Apartment Locators
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Auto Body Shop
After The Storm AutoworX
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bail Bondsman
A-EZ Out Bail Bonds
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Barbershop
Scissors & Scotch
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Brow Studio
Body 2.0 Beauty Bar
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Cannabis Dispensary
Texas Original
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Card or Game Store
Common Ground Games
1328 Inwood Rd., Dallas, 75247
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Carpet Cleaner
Steam Master Cleaning and Restoration
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best CBD Shop
The Green Room Hemp Dispensary
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Charter School
Basis Ed Texas - Benbrook
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Chiropractor
Physis Chiropractic
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best College or University
West Coast University-Texas
westcoastuniversity.edu/campuses/dallas
2323 N. Central Expressway, Richardson, 75080
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Consignment Store
Clotheshorse Anonymous
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Corporate Law Firm
Calhoun, Bhella & Sechrest
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Coworking Office Space
Venture X Dallas - Braniff Centre
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Criminal Attorney or Firm
J. Michael Price II
www.jmichaelprice.com
5600 Tennyson Parkway, No. 210, Plano, 75024
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Dentist
Smiles by Morel
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Doggy Daycare
Underdog Kennels
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best DWI Attorney or Firm
Varghese Summersett
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Energy Provider
Reliant Energy
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Family Law Attorney or Firm
Webb Family Law
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Flooring Installer
Floor Coverings International
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Furniture Store
Lula B's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Garden Center
TIE: Ruibal's Plants of Texas
Danny Fulgencio
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Garden Center
TIE: North Haven Gardens
www.nhg.com
7700 Northaven Rd., Dallas, 75230
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best General Contractor for a Home Remodel
Expo Home Improvement
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Gift Shop
Texas Life Outfitters
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Hair Salon
Johnny Rodriguez The Salon
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Hair Stylist
Michelle Key Bowden, Avalon Salons and Spa
www.avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., Dallas, 75204
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Home Builder
Hawkins-Welwood Homes
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Hotel
Aloft Dallas Downtown
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best HVAC Company
Texas AirZone
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Immigration Attorney
Flores Harbour Law
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Insurance Agent or Agency
Healthedly Insurance Services
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Lash Studio
DALLASH
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Liquor Store
Flamingo Liquor
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Med Spa
Reflections Med Spa
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Men's Clothing Store
STAG Provisions for Men
stagprovisions.com
3130 Knox St., No. 110, Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Multi-Location Dentist
MINT Dentistry
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Networking Group
BNI
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Novelty Store
New Fine Arts
1720 W. Mockingbird Lane, Dallas, 75235
Credit Uncle Dan's Pawn Shop
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pawn Shop
Uncle Dan's Pawn Shop
uncledanspawnshops.com
8210 S. Hampton Rd., Dallas, 75232
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Personal Injury Attorney
Ty Stimpson
Courtesy of SafeHaven Pest Control
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pest Control Company
SafeHaven Pest Control
www.safehavenpest.com
2609 National Circle, Garland, 75041
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pet Store
Pet Wants (Plano)
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Piercing Studio
Vixen Body Art
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Buy Windows & Doors
Pella Windows and Doors of DFW
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Get A Massage
The NOW Massage
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Restoration Company
SERVPRO of Park Cities
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Roofer
We Roof Dallas
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Smart Home Security
Vivint
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Smoke Shop
The Glass House
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Solar Company
Green Mountain Energy
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Spa
Avalon Salons and Spa
www.avalon-salon.com
3699 McKinney Ave., Dallas, 75204
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Staffing Agency
Volt Workforce Solutions
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Tattoo Artist
Oliver Peck - Elm Street Tattoo
www.elmstreettattoo.com
2811 Elm St, Dallas, 75226-1508
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Tattoo Studio
Franklins Tattoo and Supply
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Trade School
Dallas Blends Barber Academy
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Trust & Estate Attorney or Firm
Michael Livens
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Urgent Care
CityDoc Urgent Care
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Vape Shop
365 Smoke & Vape
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Vintage Clothing
Dolly Python
www.dollypython.com
1916 N. Haskell Ave., Dallas, 75204
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Vinyl Record Store
Josey Records
joseyrecords.com
2821 Lyndon B. Johnson Freeway, Farmers Branch, 75234
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Wax Studio
European Wax Center
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Women's Clothing Store
Tootsie's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Adventure Park
Slick City
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bike Shop
Bike Mart
www.bikemart.com
9040 Garland Rd., Dallas, 75218
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Bowling Alley
Bowlski's
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Climbing Gym
Canyons Rock Climbing
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Cryotherapy
Cryo1one
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Dallas Sports Team
Dallas Stars
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Family Attraction/Activity
The Cove at the Lakefront
www.thecoveatthelakefront.com
417 Lakefront Dr., Little Elm,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Gym
Evolve
Courtesy IV Nutrition
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best IV Therapy
IV Nutrition (Dallas)
ivnutrition.com/locations/dallas-tx
4924 Greenville Ave., No. 100, Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Kickboxing
Jupiter Kickboxing
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Pilates Studio
Oak Cliff Pilates
oakcliffpilates.com
196 W. Davis St., No.140, Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Eat and Play
Cidercade
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Play Pickleball
TIE: The Sandy Pickle
playsandypickle.com
5683 Village Glen Dr., Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Play Pickleball
TIE: At Fault
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Place to Play Sand Volleyball
The Sandy Pickle
playsandypickle.com
5683 Village Glen Dr., Dallas,
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Poker Club
Texas Card House (Dallas & Las Colinas)
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Recreational Sports League for Adults
City Futsal
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Spin/Cycle Studio
iiCE Fitness
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Sporting Goods Store
Dick's Sporting Goods
www.dickssportinggoods.com
8030 Park Lane, Dallas, 75231-5931
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Trendy Workout Studio
TruFusion Dallas
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Water Park
Epic Waters Indoor Waterpark
Best Of Dallas® 2025
Readers' Choice
Best Yoga Studio
PURE Yoga Dallas
pureyogatexas.com
6333 E Mockingbird Lane #253, Dallas, 75214
